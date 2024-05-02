Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın Konya'daki Gösteri Uçuşu Yoğun İlgiyle İzlendi

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yarın Konya'da yapacakları gösteri uçuşunun bugün gerçekleştirilen provası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu olan Türk Yıldızları ve Solo Türk, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişlerinin yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen Teşrif-i Mevlana 796. Karşılama Töreni için yarın Mevlana Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Bu çerçevede Solo Türk tarafından çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan uçuşlar şehir genelinde vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Kimi vatandaşlar ise balkonlardan ve çatılardan uçuşları izledi. Yarın yapacakları gösterinin provasını tamamlayan Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotları ardından inişe geçti.

Mevlana Meydanında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşlarını izleyen çocuklar ve büyükler çok beğendiklerini ve ilgi ile izlediklerini ifade etti. - KONYA