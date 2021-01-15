Hamas, Filistin'de 14 yıl sonra seçim yapılması kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 yıl aradan sonra milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi, milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnamenin çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu seçimlerin, liderlerini ve temsilcilerini seçme konusunda mutlak hakka sahip olan Filistin halkının çıkarlarını sağlayacak bir şekilde başarıyla sonuçlanmasının önemsendiği kaydedilen açıklamada, geçen aylarda bu güne ulaşmak amacıyla tüm engellerin üstesinden gelmek için çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, seçmenin kayıtsız şartsız, hiçbir baskıya maruz kalmadan kendi iradesini ortaya koyması için nezih ve özgür bir seçim ortamı hazırlanması gerektiği hatırlatıldı.

Hamas'ın açıklamasında, Filistin siyasi sistemini yeniden inşa etmek, İsrail'e karşı kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde anlaşmak ve tüm bunları başarmak için, tüm Filistinlilerin istisnasız katıldığı kapsamlı bir ulusal diyalogun hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Geçen yılın sonlarında Filistin'de siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında yakınlaşma sağlanmıştı. Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması yönünde atılan adımların sonucunda yaklaşık 14 yıldır yapılamayan seçimlerin icra edilmesi yönünde karşılıklı olumlu adımlar atılmaya başlanmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Aralık 2020'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti. Mektubun ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de gelecek dönemde hükümetin seçim süreci için tüm çabaları ortaya koymaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi bugün imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci