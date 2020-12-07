Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

07.12.2020 05:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 05:59
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi.

KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. 

Koronavirüs vakalarındaki yükselişle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Cuma günü saat 21: 00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05: 00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte esnaf dükkan kepenklerini açarken trafikte araç yoğunluğunun artması dikkat çekti. 

 

BALIKÇILAR KÖPRÜLERE AKIN ETTİHafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, amatör balıkçılar da Galata Köprüsü'ne akın etti. Kısıtlamanın sona erdiği 05: 00'dan itibaren oltalarını denize attı. Balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması da dikkat çekti. 

- İstanbul
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

İlgili Haberler

Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Onur Ünlü Pelin Karahan Demet Özdemir
Spor Sörloth Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 05:59:42. #1.14#
title