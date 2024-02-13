Aralık ayında cari açık tahminlerin altında gerçekleşti

Aralık ayında cari açık 2 milyar 91 milyon dolar ile 3.3 milyar dolar olan tahminlerin altında kalırken, altın ve enerji hariç cari işlem hesabı ise 4.16 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı 2 milyar 91 milyon dolarla, 3.3 milyar dolara yükselebileceği yönündeki piyasa tahminlerinin altında kaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 722 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 586 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Resmi rezervlerde ise net 1 milyar 978 milyon dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 317 MİLYON DOLAR OLDU

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 317 milyon dolar olurken; hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.57 milyar dolar olurken, bu kapsamda seyahat kalemi altında net gelirler 1 milyar 696 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI 1.69 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları kapsamında 1.69 milyar dolar net giriş kaydedilirken; bunun 1 milyar 187 milyon dolarlık kısmı hisse senetlerinde, 1 milyar 154 milyon dolar kısmı ise Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde yabancıların yaptığı alımlardan kaynaklandı.

Bu ayda genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar ve bankalar 129 milyon dolar tahvil geri ödemesi gerçekleştirirken, diğer sektörler tahvil ihracıyla 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

REVİZYON POLİTİKASI KAPSAMINDA NET HATA NOKSAN KALEMLERİ GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası revizyon politikası kapsamında Net Hata ve Noksan kalemi; 2019 yılı için 176 milyon dolar, 2020 yılı için 253 milyon dolar, 2021 yılı için 419 milyon dolar, 2022 yılı için 258 milyon dolar ve 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellendi:

Net Hata ve Noksan kalemi, dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin, ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kalemdir.