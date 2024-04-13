Yapay Zeka Tabanlı Müzik Oluşturma Aracı Udio Erişime Açıldı

Yapay zeka endüstrisi son olarak müzik dünyasına entegre olmuş durumda. Aralık ayında eski Google araştırmacıları tarafından kurulan Udio; yapay zeka tabanlı müzik oluşturma aracını erişime açtı. İşte Udio nedir ve nasıl kullanılır?

Udio nedir ve nasıl kullanılır?

Udio; kullanıcıların tür, tempo ve şarkı sözü gibi parametreleri belirleyerek yapay zeka tabanlı şarkılar üretmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, oluşturulan şarkıları bu alanda lider olan Suno ile kıyasladı. Buna göre seslerin çok daha az makine benzeri olduğu ifade edildi.

Into the long night This was made in a few minutes using udio, absolutely mad what can be done. listen to the 12 second mark and be amazed. Lyrics below pic.twitter.com/Uay1CZfIol — Linus ??? Ekenstam (@LinusEkenstam) April 12, 2024

Yapay zekanın geliştirilmesine ise şarkıcı Will.i.am liderlik ediyor. Udio'nun gelişimi sırasında danışman olarak görevlendirilen isim, kullanıcıların herhangi bir kodlama veya müzik bilgisine ihtiyaç duymayacağını söyledi.

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Yapay zekanın ayrıca "müzik dünyasının ChatGPT'si" olmak gibi bir hedefi bulunuyor. Ancak bu konuda bazı katı kurallara da sahip. Örneğin, sanatçıların seslerini veya şarkılarını izinsiz olarak kopyalamak mümkün değil.

Çeşitli yatırım firmalarıyla görüşen Udio, aynı zamanda Instagram kurucu ortağı Mike Krieger'den fon toplamayı başardı. Diğer müzik yatırımcıları arasında rapçi Common, Tay Keith ve United Masters CEO'su Steve Stoute yer alıyor.

Teknoloji ve müzik dünyasının önemli isimlerinden destek alan Udio; yapay zeka temelli müzik alanında Suno ile rekabet edecek gibi görünüyor. Yapay zekayı test etmek için bu bağlantıya gidebilirsiniz.

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