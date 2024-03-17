Üye Girişi
Haberler

İzlanda'da 4. yanardağ patlaması: Acil durum ilan edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, aralık ayından bu yana 4. kez lav ve kül püskürtürken ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi. Lavların geçtiğimiz yılın sonlarında meydana gelen patlamanın ardından tahliye edilen Grindavik kasabasının doğusuna ulaştığı aktarıldı.

- İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması

Acil durum ilan edildi

REYKJAVİK - İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, aralık ayından bu yana 4. kez lav ve kül püskürtürken ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda dün bir kez daha yanardağ patladı. Aralık ayından bu yana 4. kez meydana gelen volkanik patlama nedeniyle İzlanda'nın güneyinde acil durum ilan edildi. Lavların geçtiğimiz yılın sonlarında meydana gelen patlamanın ardından tahliye edilen Grindavik kasabasının doğusuna ulaştığı aktarıldı. Yanardağın lav ve kül püskürtmesine rağmen ülkenin kuzeybatısındaki ana havalimanını etkilemediği bildirildi. Batı ve Güney yönlerinde ilerleyen lavların Mavi Lagün'e ve Reykjanes Yarımadası'nın büyük bir kısmına sıcak su sağlayan jeotermal enerji santraline doğru ilerlediğini kaydeden Reykjavik merkezli İskandinav Volkanoloji Merkezi Başkanı Rikke Pedersen, her ikisinin de etrafına çok sayıda koruyucu set inşa edildiğini söyledi. Mavi Lagün'ün bir sonraki duyuruya kadar tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Pedersen, patlama sırasında bölgede 500-600 arasında kişinin bulunduğunu söyledi.

Norveç Meteoroloji Ajansı'ndan doğal afet uzmanı Einar Bessi Gestsson, lavların deniz suyuyla temas etmesi halinde tehlikeli gazların ortaya çıkabileceğini ve küçük patlamaların meydana gelebileceğini söyledi.

Bölgenin yeni bir volkanik döneme girdiğine inanılıyor

Dünya'daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktada bulunurken, ülkede 32 aktif yanardağ bulunuyor.

Reykjanes Yarımadası ise en son 800 yıl önce volkanik faaliyet dönemi geçirmiş ve patlamalar onlarca yıl devam etmişti. Dün meydana gelen patlama da 2021'den bu yana yaşanan 7. patlama ve bilim adamları bölgenin yıllar hatta yüzyıllar sürebilecek yeni bir volkanik döneme girdiğine inanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yanardağ İzlanda Aralık Çevre Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title