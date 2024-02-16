Aralıkta konut fiyat endeksi yıllık yüzde 75 arttı

Türkiye'de konutların kalite etkisinden arındırılmışfiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanankonut fiyat endeksi, Aralıkta aylık yüzde 1.1 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına oranla yıllık artış nominal olarak yüzde 75 olurken, reel artış yüzde 7.1 düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ AYLIK BAZDA İZMİR'DE, YILLIK BAZDA ANKARA'DA YAŞANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre fiyat endeksi, aynı ayda İstanbul'da yüzde 0.1, Ankara'da yüzde 2.5 ve İzmir'de yüzde 3.5 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayına oranla yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı İstanbul'da yüzde 61.8, Ankara'da yüzde 92.3 ve İzmir'de yüzde 75.6 oldu.