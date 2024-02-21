Urfa stadyumu kaç kişilik? Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu kapasitesi ne kadar?

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Urfa stadyumu kaç kişilik? Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu kapasitesi ne kadar?

SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

ŞANLIURFA 11 NİSAN STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ya da eski adıyla Şanlıurfa Gap Stadyumu, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Spor Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilen tam olimpik bir stadyumdur. Koltuk kapasitesi 28 bin 965'tir. Tribünlerin üstü kapalıdır.