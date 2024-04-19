Üye Girişi
Haberler

Atlı Polislerin Sayısı Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliğinde 18 Aralık 2023 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 farklı ilden 50 kursiyere verilen 'Temel Binicilik Eğitimi' başarıyla tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve emniyet mensuplarının da katıldığı törenle zorlu 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlayan 50 personele sertifikaları verildi.

Başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlayan atlı polisler arasına yeni personel eklendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliğinde 18 Aralık 2023 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 farklı ilden 50 kursiyere verilen "Temel Binicilik Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve emniyet mensuplarının da katıldığı törenle zorlu 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlayan 50 personele sertifikaları verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ali Gaffar Okkan Engin Dinç Aralık Ankara Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title