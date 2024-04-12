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FBI, Bitcoin Geliştiricisinin Hack Olayını Araştırıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin çekirdek geliştiricisi Luke Dashjr'ın büyük bir hack saldırısı sonucu yaşadığı 216 Bitcoin (BTC) kaybını araştırıyor.

CoreDev Katılımcıları FBI Soruşturmasının Merkezinde

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin çekirdek geliştiricisi Luke Dashjr'ın 216 BTC'lik kaybıyla sonuçlanan hack saldırısını inceliyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş Brink'in kurucu ortağı Mike Schmidt, soruşturma kapsamında FBI tarafından mahkeme celbi aldığını açıkladı. Mike Schmidt yetkililerin, 2022 Ekim ayında Atlanta'da düzenlenen CoreDev etkinliğine katılanların kişisel bilgilerini talep ettiğini açıkladı.

Schmidt, mahkeme celbinin ardından bir yıl süren gizlilik süresinin sona ermesiyle durumu kamuoyu ile paylaştı. Mike Schmidt'in açıklamasına göre FBI, katılımcıların isimleri, GitHub kullanıcı adları ve e-posta adresleri gibi bilgilere ulaşmak istiyor.

Dashjr, 31 Aralık 2022'de Pretty Good Privacy (PGP) anahtarının çalındığını ve büyük miktarda Bitcoin kaybettiğini duyurmuştu. O dönemde yaklaşık 3,3 milyon dolar değerindeki kayıp, bugünün piyasa koşullarında 14 milyon dolara ulaşıyor. Dashjr, Bitcoin Blockchain ağındaki Ordinals ve BRC-20 tokenlerine yönelik eleştirileriyle de biliniyor.

Son olarak Schmidt, soruşturma hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını ve FBI ile daha sonra iletişime geçmediğini belirtti. Dashjr ise konu hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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