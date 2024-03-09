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Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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Sakarya'da aralık ayında meydana gelen trafik kazaları, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle KGYS kameralarına yansıdı. Kazalar arasında kırmızı ışıkta duramayan kamyonun devrilmesi, yeşil ışıkta geçen otomobile çarpan başka bir otomobil ve yayaya yol veren otomobile çarpan kamyon yer alıyor.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da aralık ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duramayan kamyonun devrilmesi, D-100 kara yolunda yeşil ışıkta geçen bir otomobile kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobilin çarpması ve yayaya yol veren bir otomobilin arkasından gelen kamyonun otomobile çarpması yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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