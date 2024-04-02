Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde satmaya başladı. Fiyatı ile dikkat çekmeyi başaran araç, otomotiv pazarının altını üstüne getirecek gibi görünüyor. Öyle ki Xiaomi, SU7 siparişlerine yetişemiyor.

Xiaomi SU7 için teslimat süresi uzadı

Tasarımı ile kendisine iki defa baktırmayı başaran Xiaomi SU7, özellikle 29 bin 870 dolar başlangıç fiyatı ile dikkat çekti. Bu, Tesla Model Y satışlarını da olumsuz etkiledi. Ancak son gelişmelere göre daha da etkileyecek gibi görünüyor.

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi SU7 sipariş vermek isteyenler, 3 ila 7 ay arasında bir teslimat süresi ile karşılaşmaya başladı. Bu bağlamda aracı satın almak isteyenlerin kasım ayına kadar beklemesi gerekebilir. Firmanın şu anda saatte 40 adet SU7 üretebildiği belirtiliyor. Bu da 90 saniyede 1 adet araç üretildiği anlamına geliyor. Neyse ki Xiaomi, üretim hattını artırmayı planlıyor. Buna göre teslimat süreleri önümüzdeki aylarda kısalabilir.

Fiyatıyla iddialı Xiaomi SU7 Avrupa pazarına gelecek mi?

Xiaomi'nin üretim hattını artırması için acele etmesi gerekiyor. Zira aylarca teslimat beklemek istemeyen alıcılar, Tesla gibi rakiplere yönelebilir. Bu bağlamda şirketin, müşteri kaybetmemek adına elini çabuk tutması oldukça önemli.

Xiaomi SU7 fiyatına ve özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

Xiaomi SU7 Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;

ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max Performance Fiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan / 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan / 34 bin299 bin 900 yuan / 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220220 / Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510

Xiaomi SU7 inceleme

Xiaomi, SU7 aracını MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 fuarında tüketicilerin karşısına çıkardı. Biz de inceleme videosu hazırladık. Bu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.