İnek sütü üretimi 2023 yılında artarken, kümes hayvancılığı üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak-Aralık 2023 dönemini kapsayan ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı yüzde 4.8 artarak 10.22 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde içme sütü üretimi yüzde 1.5 artarak 1.52 milyon ton, yoğurt üretimi yüzde 4.3 artışla 1.22 milyon ton ve inek peyniri üretimi yüzde 9.7 artışla 771 bin tona ulaşırken, tereyağı üretimi ise yüzde 9 gerileyerek 87 bin tona indi.

KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİMİNDE GERİLEME

Kümes hayvancılığı üretim rakamları ise 2023 yılında gerileme kaydetti. Buna göre tavuk eti üretimi yüzde 3.7 gerileyerek 2.33 milyon tona, hindi eti üretimi yüzde 11.3 kayıpla 47 bin 575 tona indi. Bu dönemde yüzde 4.2 artış kaydedilen tavuk yumurtası üretiminde ise 20.64 milyon adete ulaşıldı.