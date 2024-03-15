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Tarımda Üretici Enflasyonu Şubatta Yüzde 58,29 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubata ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Tarımda üretici enflasyonu şubatta yüzde 58,29 oldu. Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti. Alt sektörlerde fiyat artışları Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti. Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubata ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Tarımda üretici enflasyonu şubatta yüzde 58,29 oldu.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

Alt sektörlerde fiyat artışları

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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