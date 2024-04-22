Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %67,25 arttı, aylık %4,70 arttı.

YD-ÜFE 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %55,14 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %67,25 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %67,20 artış, imalatta %67,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %58,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında %72,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında %72,70 artış, enerjide %69,88 artış, sermaye mallarında %76,14 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %4,69 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,46 artış, imalatta %4,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %5,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,64 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,76 artış, enerjide %3,55 artış, sermaye mallarında %4,72 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN