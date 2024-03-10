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Google, Android 14 QPR2'de Pil Bilgileri Menüsünü Kaldırdı

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Aralık ayında Android 14 QPR1 ile birlikte Google, Pixel cihazlarda 'Pil bilgileri'ni resmi olarak kullanıma sundu. Bu hafta başında Android 14 QPR2 Pixel güncellemesinin stabil hale gelmesiyle birlikte Pil bilgileri menüsü kaldırıldı. İşte detaylar...

Aralık ayında Android 14 QPR1 ile birlikte Google, Pixel cihazlarda "Pil bilgileri"ni resmi olarak kullanıma sundu. Bu hafta başında Android 14 QPR2 Pixel güncellemesinin stabil hale gelmesiyle birlikte Pil bilgileri menüsü kaldırıldı. İşte detaylar…

Google, Android 14 QPR2'de Pil bilgileri menüsünü kaldırdı

Pixel kullanıcıları, Ayarlar >Telefon hakkında >Pil bilgileri bölümüne girdiğinde üretim tarihi ve döngü sayısı gibi bazı bilgileri görebiliyor. Teknik bilgilerin altında, "Gönderim öncesi kalite denetimleri nedeniyle döngü sayısı ilk kullanımda sıfır olmayabilir." ifadesi yer alıyor.

Pixel kullanıcıları, yeni gelen pil bilgisi menüsünü beğendiklerini dile getirdi. Mart ayında yayınlanan Android 14 QPR2'nin bu hafta başında stabil hale gelmesiyle Google, Pil bilgisi sayfasını kaldırdı. Beta döneminde bu durum meydana geldiğinde, insanlar bunun bir hata olduğunu varsayarak bunu Android'e bildirdiler.

Bu basit Android hatası yüzünden yanlış mesaj gönderebilirsiniz!

Google, 4 Mart Pazartesi günü sorunu "Bu sayfayı yalnızca Pixel 8a ve sonraki sürümlerde etkinleştiriyoruz, dolayısıyla bu amaca uygun gelişme." olarak nitelendirdi. Yeni özellik Android 14 QPR3 Beta 2 ve Android 15 Developer Preview 1'de de kaldırıldı.

Google'ın üç ay boyunca kararlı bir şekilde yayında olan çalışan bir özelliği kaldırması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar, döngü sayımında doğruluk sorunları ortaya çıkmadığı sürece kullanılabilir durumda kalması gerektiğini savundu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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