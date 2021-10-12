11 Ekim 2021 Haberleri
11 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı
- Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi
- Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı düzenlendi
- MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti
- Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak
- En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdi
- Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı
- Neslihan Atagül'den iddialı pozlar! Derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı
- Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi
- Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde
- Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı
- Öksürdüğü fark edilen Putin'den mesaj: Her şey yolunda
- Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
- Cansız bedenleri 9 yıl sonra bulunan iki kardeşin yasak aşk sonucu öldürülmesine 3 tutuklama
- Varda Köprüsü manzarasında öz çekim canından etti: 1 ölü, 1 yaralı
- Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek
- Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi
- Letonya'da geri dönüyoruz! İlk milli maçında golünü attı
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi
- Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı
- Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
- Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor
- Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok
- Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok
- Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız
- Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu
- Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu
- Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok
- İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var
- Mustafa Kut olayında sarsıcı bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheli itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
- MSB'den 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' iddiasına yalanlama
- Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti
- Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine damga vuran tartışmanın iç yüzünü anlattı
- Squid Game dizisi gerçeğe dönüşüyor! Şeker kalıbı oyununu oynayacaklar
- Kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
- Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı
- Serdar Ortaç, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e sahip çıktı
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