Selçuk Yavuz, Türkiye'nin En Başarılı Medya PR'cısı Seçildi

5.Best Of Turkey Awards 5 Yıldız Ödülleri'nde Türkiye'nin marka isimleri alanlarındaki en iyi isimler olarak ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en prestijli ödülleri olarak görülen töreninin sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Özay yaptı.

Ödül gecesinde birçok dalda, kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Gecede, basın, medya, sanat, siyaset, moda, spor, müzik ve iş dünyası gibi birçok farklı dalda ödüller kazananlara takdim edildi.

Muhteşem gecede, Radyo-TV Program Yapımcısı, Gazeteci-Yazar, Seçim&Siyaset Koçu, Medya&Danışmanlık Şirketi ve NAME HABER/GÜNCEL ANALİZ imtiyaz sahibi Selçuk Yavuz "Türkiye'nin En Başarılı Medya PR'cısı" ödülünü aldı.

Türkiye'nin En Başarılı Medya PR'cısı ödülünü alan Selçuk Yavuz konuşmasında "Türkiye'nin en iyileri ödüllerinde, "Türkiye'nin en başarılı Medya PR'cısı" ödülüne layık görülmenin onurunu yaşatan tüm sevenlerime ve plaket takdiminden dolayı Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Özay'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

SELÇUK YAVUZ KİMDİR ?

Aslen Erzurumlu olan Selçuk Yavuz'un bugüne kadarki tüm yaşamı en güzide şehrimiz olan İstanbul'da geçti.

Selçuk Yavuz, dünyanın en prestijli akademik eğitimi olan MBA Executive yüksek lisans (master) mezunudur.

Ödüllere ve başarılara herdaim imza atan Selçuk Yavuz 28 yıldır Medya Sektörü'nün çeşitli alanlarında marka olmuş büyük bir isim. Selçuk Yavuz, her biri Türkiye'de number one olan büyük isimlere, sektörün öncüsü durumunda olan kurumlara danışmanlık ve Medya PR hizmeti veriyor.

Aynı zamanda siyaset, seçim, söyleşi ve güncel programlarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuk Yavuz Radyo-TV program yapımcı ve sunucusu'dur.

Yapmış olduğu siyasi programlar neticesinde politikacıları ve aralarındaki rekabeti çok iyi bilen Selçuk Yavuz birçok siyasiye profesyonel medya ve seçim/siyaset koçluğu yapıyor.

Siyasi Liderlere, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına, Adaylara, İş İnsanlarına, STK Başkanlarına, Devlet büyüklerine, bürokratlara danışmanlık, rehberlik ve medya Hizmeti veren Selçuk Yavuz, İngilizce işletme eğitimi alması sebebiyle ulusal televizyonlarda ekonomi program yapımcılığı da yaptı, bu alanda da tecrübesini kanıtlamış biri olarak siyaset, ekonomi, bürokrasi ve medya bileşenli büyük network'e sahip.

Siyaset ciddi bir inanç gerektirir diyen Selçuk Yavuz aynı zamanda yapım şirketi sahibi.

Bir siyasetçi nasıl özelliklere sahip olmalı konusunu; ''Siyasi bir gelecek hedefleyen isimler ve politikacılar liderlik vasfınasahip, kendine inancı tam ve kendini bir çok alanda donanımlı hale getirmiş olmalı, aksi halde bu çok ama çok büyük bir mücadele, her an sizi saf dışı edebilirler'' felsefesine inanır ve bunu danışmanlık yaptığı isimlere, iş insanlarına ve siyasilere de mutlak manada vurgular.

Medya'nın bütün mecralarının çok iyi ve aktif bir şekilde kullanılması gerektiğine değinen ve inanan Selçuk Yavuz, tüm argümanları etkin kullanan ve haber sitelerisahibi olan birisi olarak da bu alanın iş insanı, bürokrat ve siyasilerce çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin önrmine işaret ediyor.

Radyo-TV Program Yapımcısı, Gazeteci-Yazar, Seçim&Siyaset Koçu, Medya&Danışmanlık Şirketi ve NAME HABER/GÜNCEL ANALİZ imtiyaz sahibi Selçuk Yavuz, medya pr, siyasi ve seçim çalışmaları, analizleri, stratejik çalışmaları, RADYO ve TV programlarıyla marka olmuş, birçok ödülle taltif edilmiş marka bir isim.