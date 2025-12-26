Türkiye'de 2025 böyle geçti: Haziran

Türkiye'de sıcaklığın hissedilir derecede arttığı haziran ayında bir çok noktada ormanlarda ve tarımsal alanlarda yangınlar etkili oldu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 17 Haziran'da tahliyesine karar verildi.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, hava şehitlerimizi rahmetle yad etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı. Çeşitli sebeplerle boş bulunan 405 köy ve mahalledeki muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yanı sıra 2 köyde de halk oylaması gerçekleştirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında yaptığı konuşmada, "Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz Yeşil Vatanımız için kararlıkla çalışmaya, orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

3 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, tek seferde 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirerek tarihi bir operasyona imza attı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

4 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta başlattığı grevin yedinci gününde İZELMAN şirketini temsil eden Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şube başkanları toplu iş sözleşmesini imzalayarak, grevi sonlandırdı.

5 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, "Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız." ifadesini kullandı.

İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında, 3 çocukla anneleri hayatını kaybetti.

6 HAZİRAN

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramını video mesajıyla kutlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arife gününde 863 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

7 HAZİRAN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı ve "Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleştirildi. CHP, önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da siyasi partilerle bayramlaşmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve DEM Parti heyetleri ile bayramlaştı.

Ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı desteklerini beyan ettiler. Ortak bir akıl var artık. Bence bu işin çözüme ulaşacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullanırken, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli de "Terörsüz Türkiye konusunda geldiğimiz nokta mutluluk verici. İnşallah kardeşlik süreci pekişerek devam edecek ve süreç planlandığı gibi nihayete erdiğinde ülkemizde, bu sorunu da bir daha açılmamak üzere kapatmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önerisine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi." açıklamasını yaptı.

MHP ve AK Parti heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, "(Terörsüz Türkiye) Sanki bu bayram, o bayram olacak gibi. Hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Geleceğe dair umutluyuz. Artık gözyaşını, kanı, ölümleri konuşmayacağımız bir dönem olmasını umuyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bu millet, birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş. Muhakkak surette kardeşlik hukukunu geliştireceğiz." açıklaması öne çıkarken, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, "Önemli olan burada artık nihai safhaya geçilmesi, silah bırakmanın, örgütün feshinin artık fiili noktada bir anlam kazanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

8 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

9 HAZİRAN

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti temsilcileri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

10 HAZİRAN

Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "(Türk Kızılay) 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakarlıklarıyla büyüyor." ifadesini kullandı.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi Manisa'da toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini, olay yerinde 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 370 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesinde, arazisinde yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların bitişiğindeki ormanlık alanın yanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

11 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmaya başlandığı davada Cumhuriyet savcısı, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekilliğine AK Parti'li Eray Karadeniz seçildi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

12 HAZİRAN

İstinaf mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında kurulan hükümleri hukuka uygun buldu. Kararda, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, "İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ve "İsrail hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze'de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin soru üzerine, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var" açıklamasını yaptı ve "Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye yeni yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Bolu'da çıkan orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

13 HAZİRAN

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, tedavi gördüğü hastanede, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesi, İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

14 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ayrıca bölge liderleriyle de yaptığı telefon diplomasisinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

İzmir'in Foça, Çanakkale'nin Ayvacık ve Aydın'ın Germencik ilçelerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

15 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürdü. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani ve diğer liderlerle yaptığı görüşmelerde ise İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğinin ve buna izin verilemeyeceğinin altını çizdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

16 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, "İktidarımız ve ittifakımız bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde, güvendedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Besim Dutlulu seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bilecik'in Gölpazarı ile Adana'nın Feke ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

17 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Hakkındaki soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklanan ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi.

Mersin'in Gülnar ile Denizli'nin Çivril ilçelerinde çıkan orman yangınları karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

18 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz var, o da Türk futbolunun uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. Bu hedefe ulaşılmasında sadece devletimizin çabaları yeterli olmaz. Federasyonumuz ile spor kulüplerimizin de bize destek vermesi önemli" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

Antalya'nın Kemer, Mersin'in Erdemli, Bursa'nın Nilüfer ve Orhaneli, Manisa'nın Yunusemre ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

19 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

20 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Daha fazla yıkım, kan, sivil kayıplar olmadan, bölgemizle birlikte Avrupa ve Asya'yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

21 HAZİRAN

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki orman yangını ile Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

22 HAZİRAN

Adana'nın İmamoğlu ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

23 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik menfur terör saldırısını lanetleyerek, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor, tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz." dedi.

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Genç, Adana'nın İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınları ile Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 21 Haziran'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle 22 Haziran'da yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

24 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'ya gitti.

Erdoğan, Hollanda'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Ellerin tetikten çekilmesi ve itilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası olduğunu, hassasiyetle yürütülen bu süreci başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 163 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

25 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi. Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz." dedi.

Antalya'nın Kumluca ve İzmir'in Torbalı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

26 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. Projeye dönüş niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz." dedi.

"Dostum Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Trump ile ikili ilişkilerimizden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar pek çok başlığı ele aldık." ifadesini kullanan Erdoğan, "Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı." diye konuştu.

Terör örgütünün silah bırakma konusuyla güvenlik birimlerinin yakından ilgilendiğini dile getiren Erdoğan, "Meclis'te de büyük bir anlayış birliği oluştu, sürece destek üst seviyede. Bu konuyu gündelik siyasetin yıpratıcı polemik alanına çekmemek lazım. Bunun gibi milli bir meselede, milli hassasiyetler ön plana çıkmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılandığını, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasının ve kalıcı ateşkes sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça ilçesine sıçrayan orman yangını ile Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa, Antalya'nın Manavgat, Bursa'nın Yenişehir ilçelerinde çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı.

27 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışında, "Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 26 Haziran'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa, Muğla'nın Kavaklıdere, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Burdur'un Bucak, Bursa'nın Yenişehir, Hatay'ın Dörtyol ilçeleri ile Antalya'daki iki ayrı orman yangınları söndürüldü.

28 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'ndaki konuşmasında, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, "'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartacaklarını, Büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmeler için 1 yıl ana para ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi vereceklerini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB soruşturmasına ilişkin olarak "Heybedeki irili ufaklı turplar, ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları bizzat kendi arkadaşları tarafından ortaya çıkartılıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 şüphelinin daha ifade vermesiyle "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı.

İzmir'in Bornova, Bolu'nun Göynük, Aydın'ın Efeler, Edirne'nin Lalapaşa, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

29 HAZİRAN

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alandan Bilecik'e sıçrayan yangında Köprücek köyünün büyük kısmı zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı, Balıkesir'in Bigadiç, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Osmaniye'nin Sumbas, Antalya'nın Aksu ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

30 HAZİRAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız." dedi.

Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, bunların 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya devam edildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, Mersin'in Erdemli ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı.