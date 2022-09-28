Son dakika haberleri... Sarıgöl'de jandarma, öğrencilere trafik dersi verdi Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma, taşımalı eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma, taşımalı eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulunda öğrencilere, servis araçlarına binerken ve yolculuk yaparken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Ekip, öğrencilere Jandarma dergisi de hediye etti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan Jandarma Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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