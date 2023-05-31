İstanbul'da ilaç kaçakçılığı operasyonu: Yaklaşık 10 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi

İstanbul'da kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları kaçakçılık ve hırsızlık yollarıyla temin ederek satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken baskın da ele geçirilen yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ilaçlar emniyette sergilendi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da özellikle kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları kaçakçılık ve hırsızlık yollarıyla temin ederek satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken baskın da ele geçirilen yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ilaçlar emniyette sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilaç kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilere ulaşıldı. Araştırmalarda daha önceden ilaç kaçakçılığından kaydı olan şüphelilerin, benzer suçlara karıştığı belirlendi. Bunun üzerine takip başlatıldı.

Yapılan takiplerin ardından şüphelilere ait Pendik'teki adrese 26 Mayıs tarihinde baskın düzenlendi. Adrese giren ekipler, evin adeta bir eczaneye çevrildiğini tespit etti. Adreste arama yapan ekipler cam korumalı şişe, tablet ve kutu içerisinde 15 bin 289 ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ilaçlar arasında, kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılanların da bulunduğu bildirildi.

BAZI İLAÇLARIN ÜZERİNDE HASTA İSMİNİN YAZILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ele geçirilen ilaçların bir kısmının yurt dışından kaçak olarak getirildiği, bir kısmının ise hastanelerden çalındığı tespit edildi. Bazı ilaçların üzerlerinde hasta isimleri yazılı olduğu da belirtildi.

Yapılan araştırmalarda ilaçların hastalar adına SGK'dan temin edildiği tespit edildi. Hastaneden alınan ilaçların, şüphelilerin anlaştığı personeli tarafından çalındığı ve ilaç kaçakçılarına satıldığı öne sürüldü. Polisin hırsızlıkla ilgili araştırmasını derinleştirerek sürdürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.