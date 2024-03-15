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Bodrum'da İlaç Firması Sahibi Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ilaç firmasının sahibi H.K.'nin yargılanması tamamlandı. H.K., 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık kardeşlerin hayatını kaybetmesi ile ilgili tutuklanan ilaç firmasının sahibi H.K.'nin yargılanması tamamlandı. H.K., 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren İnci Sandık ile çocukları Uraz, Karya ve Sezai Talha, iddiaya göre evin haşerelere karşı ilaçlanmasının ardından 20 Mayıs 2023 tarihinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri anlaşılan aile, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailenin en küçüğü 6 aylık Uraz bebek, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Karya Sandık da kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uraz ve Karya Sandık'ın cenazeleri, Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre zehirlenmenin evin haşerelere karşı ilaçlanması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine ilaçlamayı yapan ve baba Alp Sandık'ın da 35 yıllık arkadaşı olduğu öğrenilen H.K. gözaltına alındı. Kullanılan ilacın ise tarım ilacı olduğu öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.K.'nin yargılanması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Karar duruşmasında sanık ve taraf avukatların yanı sıra anne İnci Sandık, baba Alp Sandık da yer aldı. Savcı mütalaasında sanığın öngörülen cezanın üst sınırından yargılanmasını istedi.

Bahse konu ilacı kullanma yetkisi olmadığı ve kullanım kapasitesini 10 kat aşan dozda ilaç kullandığı iddia edilen H.K. savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Üzgün olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, H.K.'nin bilinçli taksirle işlemiş olması nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri takdiri indirim nedeni olarak değerlendirilerek ceza 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına indirildi.

Öte yandan, verilen cezayı az bulan Sandık ailesinin karara itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıyacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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