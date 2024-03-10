Gazze'de Kıtlık ve Sıkıntılar Artıyor
Gazze'deki insanların ciddi gıda, su, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşadığı belirtilerek, kıtlık sonucunda en az 20 kişi öldü ve bu sayının her geçen gün artmasının muhtemel olduğu açıklandı.
GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Gazze'de Hamas yönetimindeki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'deki insanların ciddi gıda, su, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, "Kıtlık sonucunda en az 20 kişi öldü ve açlık, yetersiz beslenme ve kuraklık nedeniyle bu sayının her geçen gün artması muhtemel" denildi.