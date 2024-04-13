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İlaçtan etkilenen 30 keçi telef oldu

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İlaçtan etkilenen 30 keçi telef odu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Geçitli köyünde, yanlış ilaç uygulamasından etkilenen 30 keçi telef oldu.

Geçitli köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yaparak geçimini sağlayan 8 çocuk babası Medeni Soner, hayvanlarına uygulanan ilacın ardından biranda keçilerinin bitkin düşerek kısa sürede 30 keçinin telef olduğunu söyledi. Keçilerinin tek geçim kaynağı olduğunu belirten Medeni Soner, "Keçilerim benim ve ailemin tek geçim kaynağıydı. Baharın gelmesiyle birlikte her yıl keçilerime uyguladığımız ilaçların benzerini uyguladık. Kısa süre sonra halsizleşen keçiler bir bir yere düşmeye başladı. Yere düşen keçiler telef olmaya başlayınca kısa sürede 30 keçim telef oldu. Köy muhtarımıza durumu bildirmemin ardından ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler köye gelerek incelemelerde bulundu. Hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere hayvan laboratuvarına gönderildi. Bu keçilerim benim ve ailemin tek geçim kaynağıydı. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Hayvanların kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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