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Koçarlı'da Zirai İlaç ve Gübre Bayileri Denetleniyor

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Aydın'ın verimli tarım arazilerine sahip ilçelerinden biri olan Koçarlı'da İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri periyodik olarak zirai ilaç ve gübre bayilerini denetliyor.

Koçarlı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerinin denetimlerini sürdürerek tarımsal üretimin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Koçarlı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, denetimler sırasında zirai ilaç ve gübrelerin depolama şartlarını satış öncesinde etiket ve ambalaj kontrolünü, ürünlerin ruhsatlı olup olmadığını ve çevreye zararlı olabilecek unsurların bulunup bulunmadığını titizlikle inceliyor. Çevre ve insan sağlığını korumak adına büyük önem taşıyan denetimler; ürünlerin depolama şartları, satış lisansları, kullanım talimatlarına uygunluğu gibi önemli unsurları kapsıyor. Gerçekleştirilen bu denetimler, tarım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de güvenilir ve kaliteli tarım ürünlerine erişimini sağlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koçarlı Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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