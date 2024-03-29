Gaziantep'te 127 Bin Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir ikamette yapılan aramada 127 bin 295 adet kaçak ilaç ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP(İHA)- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ilaçlara yönelik çalışma yaptı. 28 Mart tarihinde bir ikamette yapılan çalışmalarda 127 bin 295 adet değişik markalarda kaçak ilaç ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP