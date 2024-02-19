Hakkari'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı 709 paket sigara, 100 paket bal, 104 paket çay, farklı miktarlarda ilaç ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.