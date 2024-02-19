Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı 709 paket sigara, 100 paket bal, 104 paket çay, farklı miktarlarda ilaç ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hakkari Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title