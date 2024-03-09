Ramazan Ayında İlaç Kullanımı Hekim Kontrolünde Olmalı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Kronik hastalığı olan vatandaşların hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmaları gerektiğini belirtti.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi.
Canacankatan, gazetecilere, ramazan ayında kronik hastaların ilaç kullanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tüm hastalıkların tedavisinde hasta hekim uyumunun son derece önem taşıdığını belirten Canacankatan, "Tansiyon hastaları, 'ilaçlarımı kullanıyorum, rahatlıkla oruç tutabilirim' düşüncesine kapılmamalıdır. Hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmalılar. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir." diye konuştu.