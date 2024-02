Uzmanından çocuklara ilaç verme uyarısı

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hakkı Kemal Erdinç, ilaçları vermenin en doğru yolunun, prospektüsünü okumaktan geçtiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdinç, ebeveynlerin çocuklarına ilaç içirmeden önce yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Erdinç, çocukların kullandığı ilaç gruplarının ağızdan alınan damla, şurup ve tablet olarak değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen aileler ilaçları bazı gıdalar ile karıştırıyor. Aslında ilaçları vermenin en doğru yolu, prospektüsünü okumaktan geçer. Her ilacın hazırlanma şekline göre yapısı farklıdır. Prospektüslerde ilacın nasıl hazırlanacağı, verileceği ve saklanacağıyla ilgili tüm bilgiler bulunur. Ayrıca uyarılar ve önlemler kısmında da önemli bilgilere yer verilir. O nedenle tüm ilaçların gıdalarla karıştırılabileceği ya da yemeklerle birlikte verilebileceği söylenemez."

İlaçların aç ve tok içilmesine yönelik ibarelerin de farklılık gösterdiğini anlatan Erdinç, damla formundaki ilaçların çoğu gıda ile karıştırılabileceğini anımsattı.

Erdinç, "Genel olarak ilacı tek başına vermek, her zaman etkinliğini optimum seviyede tutacaktır. Özellikle şurup içmekte zorlanan çocuklar için ilaçtan sonra bir miktar meyve püresi, yoğurt muhallebi gibi sevebilecekleri gıda verilebilir. Böylece çocuğun tat duyusunu olumsuz etkilemeyen tadı güzel bir gıda ile ilacın tadı unutturularak öğürme refleksini azaltmak amaçlanır. Şurupları verirken bir miktar su ile sulandırılabilir." açıklamasında bulundu.

"Her ilaç her gıda ile karışmaz"

Erdinç, en önemli kuralın prospektüsü okumak olduğunu vurgulayarak, ilacın verilme şekli, hazırlanışı ve uyarıların prospektüste detaylı olarak yazılı olduğunu anlattı.

Bunlara her zaman dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Erdinç, şu bilgileri verdi:

"Her ilacın yapısına özgü kurallar yazar. Her ilaç her gıda ile karışmaz. Bazı ilaçlar aç, bazı ilaçlar tokken verilir. Bebekler için yanak kısmından dilin arkasına doğru ilacı vermeye çalışın. Böylece öğürme refleksini azaltmış oluruz. En zor ilaç içen grup 1-4 yaş grubudur. Öncelikle çocukla pozitif iletişim sağlayın. Pozitif pekiştireçler kullanın. Motive edin. İlacı içmesi gerektiğini anlatın. Eğer ısrarla ilaç içmeyi reddederse bunun zorunlu olduğu kuralını vurgulayın."

Verilmesi gereken ilaçların bazen muadil formlarının çocuğun tadını beğeneceği bir form olabildiğini ifade eden Erdinç, "İlacı içmeyi tamamen reddeden çocuk için bu kuralları uygulayıp başarıya ulaşamadıysak ve ilacın içilmesi zorunlu ise ilacı zorla verebiliriz. Ama bunu yaparken de çocuğun duygularını incitmeden, davranışsal olarak en az kırıcı şekilde olmaya özen gösterin." önerisinde bulundu.