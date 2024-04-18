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Konya'da Zirai İlaçlama Yapan Kişi Zehirlenerek Hastanelik Oldu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, tarlasında zirai ilaçlama yaparken zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlasına zirai ilaç yapan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, ilçenin İslik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır ekili tarlasında rüzgarlı havada zirai ilaçlama yapan İ.A. (54) fenalaştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.B. Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya Olay Tarım 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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