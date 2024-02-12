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Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çalışanlarına Narkotik Polisi: Anne Eğitimi Verildi

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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına, akıllı ilaç kullanımı, tütün bağımlılığı ve madde bağımlılığı konularında eğitim verildi. Eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurları tarafından zararları ve önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına En iyi Narkotik Polisi: Anne, akıllı ilaç kullanımı, tütün bağımlılığı konularında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele etme yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurları tarafından uyuşturucu maddenin zararları ve bununla ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilerin aktarıldığı eğitimde, En İyi Narkotik Polisi: Anne konusunda sunum yapıldı. Sunum sonunda eğitime katılanlar merak ettiği soruları sordular.

Eğitime Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sanem Daştan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi İğdir ve kurum çalışanları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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