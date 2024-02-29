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Adana'da hastalara ait ilaçları kullanılmış gibi göstererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift serbest bırakıldı

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Adana'da bir çift, hastalara ait ilaçları kullanılmış gibi göstererek satışını yapmakla suçlanmıştır. İlaç deposunda yapılan aramalarda faturasız ve başkası adına reçete edilmiş 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirilmiştir. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Adana'da hastalara ait ilaçları kullanılmış gibi göstererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hastalara ait ilaçların kullanılmış gibi gösterilerek yurt içinde ve dışında satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilaçları temin ederek sattıkları öne sürülen ecza deposu sahibi H.B. ile eşi E.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullandığı ve girişinde market yazılı iki katlı iş yerinde KOM ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda, faturasız ve başkası adına reçete edilmiş 35 bin 206 kutu ilaç bulundu.

Ele geçirilen ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlar, antibiyotikler, insülin ve alerji ilaçlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden H.B, emniyetteki ifadesinde, eşinin üzerine açtığı şirketi kendisinin işletmediğini iddia etti. E.B. ise ilaçların son kullanma tarihinin geçtiğini, imha edilmek üzere muhafaza altında tuttuklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından "halk sağlığını tehlikeye atmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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