Üye Girişi
Haberler

3'ü kanser, 47 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan, ilaçların 3'ünün kanser ve 3'ünün diyabet olduğu ayrıntısını paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi. İçlerinde kanser ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu toplam 47 ilaçla ilgili gelişmeyi duyuran Bakan Işıkhan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.

KANSER VE DİYABET İLAÇLARI DA VAR

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların 3'ü kanser, 3'ü multiple skleroz, 1'i immunosupresan, 7'si antibiyotik, 6'sı kan ürünü ve 3'ü diyabet ilacı olduğu belirtildi.

Kanser ve diyabetin de olduğu 47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Sosyal Güvenlik Kurumu Vedat Işıkhan Sağlık Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

ERKAN yuksel:

ONCE YASAM KALITESINI ARTTIRIN INSANLARIN KIMSE HASTA OLMAZ OZAMN

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title