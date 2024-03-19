3'ü kanser, 47 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi. İçlerinde kanser ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu toplam 47 ilaçla ilgili gelişmeyi duyuran Bakan Işıkhan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.

KANSER VE DİYABET İLAÇLARI DA VAR

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların 3'ü kanser, 3'ü multiple skleroz, 1'i immunosupresan, 7'si antibiyotik, 6'sı kan ürünü ve 3'ü diyabet ilacı olduğu belirtildi.