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Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

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Niğde'de patates üreticileri tarafından çekilen bir videoda patateslerin üzerine ilaç sıkılması tartışmalara neden oldu. İlaç sıkılan patateslerin kırmızı renge döndüğü görülürken bu durumun insan sağlığına zararı olup olmadığı konusunda akıllarda soru işaretleri oluştu.

Türkiye'nin patates üretiminde lider konumunda olan kenti Niğde'de kayda geçen görüntüler tepki çekti. Üzerine ilaç sıkılan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu. Uygulanan bu yöntemin sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

İLAÇLAMA VİDEOSU KAFA KARIŞTIRDI

Niğde, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından Türkiye'de lider konumda bulunuyor ve kentteki tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, patatesin tarladan sofraya gelene kadar hangi işlemlerden geçtiğini gözler önüne serdi.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

TÜRKİYE, PATATES İHTİYACINI NİĞDE'DEN GİDERİYOR

Toprak yapısı ve iklim şartlarının patates üretimi için uygun olmasından dolayı Niğde'de uzun yıllardır patates üretimi yapılıyor. Kent, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Niğde'de toplam sulanan tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Niğde, Türkiye'deki patates üretiminin ise yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyor.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

Niğde Tarım Sağlık Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Deli dumrul:

bilip bilmeden yorum yapmayın bence. bu ilaç patatesi bir numarali dumanı olan patates bocegine karşı korur. sonrasındaki ilaçlamalar çok işe yaramaz. ilaç sağlığa zararlı değildir. y

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Bay Che:

tohumlukmuş bunlar

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Abdullah Ağaç.:

Aç gözlü insanımızın tüm suçlusu enflasyon hepsinin suçlusu bizim insanımız. Ahlakı unuttuk ahlak dediğimiz şey umrunda değil kimsenin

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