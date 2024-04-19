Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

Türkiye'nin patates üretiminde lider konumunda olan kenti Niğde'de kayda geçen görüntüler tepki çekti. Üzerine ilaç sıkılan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu. Uygulanan bu yöntemin sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.

İLAÇLAMA VİDEOSU KAFA KARIŞTIRDI

Niğde, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından Türkiye'de lider konumda bulunuyor ve kentteki tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, patatesin tarladan sofraya gelene kadar hangi işlemlerden geçtiğini gözler önüne serdi.

TÜRKİYE, PATATES İHTİYACINI NİĞDE'DEN GİDERİYOR

Toprak yapısı ve iklim şartlarının patates üretimi için uygun olmasından dolayı Niğde'de uzun yıllardır patates üretimi yapılıyor. Kent, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Niğde'de toplam sulanan tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Niğde, Türkiye'deki patates üretiminin ise yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyor.