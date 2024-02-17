Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç kutusu, bidon, ağaç ve odun parçaları ile diğer atıklar denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki atıkların belediyenin temizlik görevlileri ve iş makineleriyle toplanarak katı atık deposuna götürüleceği öğrenildi.