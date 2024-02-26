İngiltere'de Milyoner İşadamı Tecavüz Suçundan Hapse Mahkum Edildi

İngiltere'de 71 yaşındaki milyoner işadamı Ian Elliott, evindeki film stüdyosunda genç erkeklere ilaç vererek tecavüz etmek suçundan hapse mahkum edildi.

Elliot'un 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olan suçlamalar arasında, istismar ettiği genç erkeklerin görüntülerini sakladığı hafıza kartlarının ele geçirilmesi de bulunuyor. Elliot, 11'i tecavüz, 8'i cinsel saldırı ve 17'si röntgencilik olmak üzere toplamda 43 suçlamayı kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdurların tamamı yirmili yaşlarının başında olan genç erkekler, iş insanının bir "canavar" olduğunu ifade ettiler. İstismara uğrayanlardan biri, "Bu canavarın inandığımız adam olmadığını fark ettik. Hala kabuslar görüyorum ama bir gün bu olayın etkilerinden kurtulup normal bir hayat yaşayabileceğim umudundayım. O sadece bir tecavüzcü ve yalancı değil, aynı zamanda bir dolandırıcı ve canavar" şeklinde konuştu.

Başka bir mağdur ise, kendisine ilaç verilip cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatının bir daha eskisi gibi olmayacağını belirterek, "En azından adalet sağlanacak ve toplum onun gerçek yüzünü ve yaptıklarını bilecek" dedi.

Elliott'un Wisborough Green köyünde tanınmış biri olduğu, spor kulübünün başkanı ve sosyal kulübün yöneticisi olduğu belirtildi. Son cinsel saldırının Haziran 2017'de gerçekleştiği ancak polisin daha fazla mağdur olabileceğinden endişelendiği bildirildi.

Başlangıçta 92 suçlama ile karşı karşıya olan Elliot, ancak 43 suçlama ile ilgili itirafını kabul etti.

Dedektif Başkomiser Miles Ockwell, "Bugünkü ceza, Ian Elliott'un hayatının geri kalanını hapiste geçireceği anlamına geliyor. Toplumun güvenilir bir sütunu gibi görünen, ancak aslında acımasız cinsel istismarların bir sonucu olarak birçok hayatı mahvetmiş olan bir kişinin bu tek uygun sonuçtur" şeklinde konuştu.