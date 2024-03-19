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47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan'ın sosyal medya hesabından " Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" notu düşerek yaptığı paylaşım şöyle:

"3 adet kanser ilacı, 3 adet mültiple skleroz, 1 adet immunosupresan, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı, 36 adedi yerli olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine ekledik."

Kaynak: ANKA / Güncel

Vedat Işıkhan Sağlık Güncel Haberler

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