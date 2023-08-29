İlgezdi: Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Yemek Neden Verilemiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yoksulluk içindeki bir çok çocuğun beslenme sorunu yaşadığına işaret ederek ilköğretim okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyledi. İlgezdi yaptığı açıklamada, “Dünyada 130 yıldır okullarda ücretsiz sağlıklı yemek veren ülkeler var. Şili, Hindistan, Norveç, Japonya, İrlanda, İsveç, Amerika, Brezilya, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Sudan. Bu ülkeler bunu yapabiliyorken Türkiye neden yapamıyor? Kamuya, halka ait kaynaklar özel öğretim kurumlarına, tarikatlara, cemaatlere değil, okullara kamusal eğitime aktarılmalıdır. Kamusal eğitim, okullarda her gün en az bir öğün ücretsiz yemek lütuf değil, haktır’’ dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yoksulluk içindeki bir çok çocuğun beslenme sorunu yaşadığına işaret ederek ilköğretim okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyledi. İlgezdi yaptığı açıklamada, "Dünyada 130 yıldır okullarda ücretsiz sağlıklı yemek veren ülkeler var. Şili, Hindistan, Norveç, Japonya, İrlanda, İsveç, Amerika, Brezilya, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Sudan. Bu ülkeler bunu yapabiliyorken Türkiye neden yapamıyor? Kamuya, halka ait kaynaklar özel öğretim kurumlarına, tarikatlara, cemaatlere değil, okullara kamusal eğitime aktarılmalıdır. Kamusal eğitim, okullarda her gün en az bir öğün ücretsiz yemek lütuf değil, haktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığına işaret ederek, yoksulluk içindeki çocukların beslenme sorunu yaşadıklarına dikkat çekti. İlgezdi, 2023 yılı bütçesi görüşülürken okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesiyle ilgili önergelerinin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

"AİLELER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

İlgezdi, açıklamasında şunları söyledi:

"Okulların açılmasına birkaç gün kaldı ve aileler çocuklarının okul giderleri konusunda kara kara düşünmeye başladı. AKP'nin 22 yıllık iktidarının getirdiği yoksulluk en çok çocukları etkiledi. Maalesef yoksulluk içindeki öğrencilerin birçoğu beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum hem sağlıklarını tehdit ediyor hem de okul başarısını olumsuz etkiliyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme şarttır. Tüm dünyada yapılan araştırmalar, iyi beslenme ile başarı arasında önemli bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü 2021'de 702 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, sosyo-ekonomik durumu düşük olan ve özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklarda düşük kilo ve bodurluğun oldukça yaygın olduğunu açıkladı.

"AKP KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA DA MI ŞÜKÜR VE SABIR TAVSİYE EDİYOR"

Eurostat ülkemizdeki çocukların yüzde 44,3'ünün yoksullukla karşı karşıya olduğu açıkladı. Son 3 yılda gıdaya yapılan zamlar düşünüldüğünde şu anda en iyi ihtimalle en az 2 çocuktan biri yeterli beslenemiyor. Anneler her gün çocuklarının beslenme çantalarına ne koyacaklarını düşünüyor. Geçtiğimiz yıl okullarda açlıktan bayılan çocuklarımız medyaya yansıdı. İktidar bu evlatları hiç mi görmedi? AKP sürekli halka sabır ve şükür tavsiyesinde bulunuyor. Küçücük yavrulara da mı şükür ve sabır tavsiye ediyorlar?

Belirlenen taban fiyatlar üzerinden öğle yemeği ücreti geçen yıl 35-36 liradan başlıyordu bu yıl bu rakam 50 liraya ulaşacak. Okul kantinlerinden ulaşılabilecek en ucuz besin olan tostun ücreti ise 15-20 lira. 2 çocuklu bir aile için çocukların okulda ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyeti ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı bir ülkede ciddi rakamlara ulaşıyor.'

"HER 5 ÖĞRENCİDEN BİRİ OKULDA DEĞİL"

Aileler neye yetişeceğini şaşırmış durumda. Okul servisi fiyatları almış başını gitmiş durumda, kırtasiye giderleri, okul kıyafetleri beslenme çantası derken aileler derin bir çaresizliğin içine düşmüş durumda. Bu açıdan baktığımızda, son açıklanan MEB istatistiklerinde okulda olması gereken her 5 öğrenciden birinin örgün eğitimin dışına çıktığını görüyoruz."

5-17 yaş grubunda 1 milyon 200 bin 892 çocuk örgün eğitim dışında. Açık öğretimde kayıtlı öğrenci sayısı ise 1 milyon 738 bin 198. İstatistiksel aldatmacalardan biri olarak mesleki eğitim merkezlerinde, örgün eğitimde, okulda gösterilen ancak haftanın yalnızca 1 günü okula gidip diğer günler iş yerlerinde, organize sanayi bölgelerinde çalıştırılan çocukların sayısı ise son 1 yılda 160 binden 700 binin üzerine çıktı.

"AKP İKTİDARI ÜLKEYİ DERİN BİR YOKSULLUĞA SÜRÜKLERKEN ÜLKENİN ÇOCUKLARINA REVA GÖRÜLEN BU DURUM BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİ"

AKP iktidarı ülkeyi derin bir yoksulluğa sürüklerken ülkenin çocuklarına reva görülen bu durum bir an önce değişmeli. İlköğretimde öğrencilerin karnının doyduğu bir eğitim ortamı oluşturmak sosyal devletin görevidir. Keza dünyada 130 yıldır okullarda ücretsiz sağlıklı yemek veren ülkeler var. Şili, Hindistan, Norveç, Japonya, İrlanda, İsveç, Amerika, Brezilya, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Sudan. Bu ülkeler bunu yapabiliyorken Türkiye neden yapamıyor?

"HALKA AİT KAYNAKLAR TARİKATLARA CEMAATLERE DEĞİL, KAMUSAL EĞİTİME AKTARILMALIDIR"

Kamuya, halka ait kaynaklar özel öğretim kurumlarına, tarikatlara, cemaatlere değil, okullara kamusal eğitime aktarılmalıdır. Kamusal eğitim, okullarda her gün en az bir öğün ücretsiz yemek lütuf değil, haktır."