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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı kaç rekat? Adım adım cuma namazı kılınışı

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Cuma namazının kılınışı ve rekat sayısı hakkında bilgi veren bu haber, cuma namazının nasıl kılınacağını adım adım anlatmaktadır. Cuma namazının önemi ve kılınış şekli ile ilgili detaylı bilgiler, namaz kılmayı öğrenmek ve bilgilerini tazelemek isteyenler için önemli bir kaynak olabilir.

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları gündeme geliyor. Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı ve Cuma namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle vakti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan cuma namazı, cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazının kılınışı, önemi ve uygulanışıyla ilgili tüm detayları sizin için derledik. Cuma namazı kaç rekat?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

İlk Sünnet: 4 rekat

Farz: 2 rekat

Son Sünnet: 4 rekat (Hanefi mezhebine göre) veya 2 rekat (Şafii mezhebine göre)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı kaç rekat? Adım adım cuma namazı kılınışı

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.

Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.

Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta: Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi dua ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rekat Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama "Sonra, dört rekat son sünneti, Niyeti şöyledir:

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnette aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur.

Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır. Bundan sonra, iki rekat vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rekat, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, dua edilir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı kaç rekat? Adım adım cuma namazı kılınışı

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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