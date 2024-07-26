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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

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Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre kamu görevlileri sadece bir görevleri için maaş alabilecek ve o maaş da en yüksek devlet memurunu geçemeyecek. Düzenleme, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi.

NET TUTAR 108 BİN GÖSTERGE RAKAMI GEÇEMEYECEK

İlgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Öte yandan sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE GİRECEK

Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (14)

Mücahit Kılıç:

Devlet dairelerindeki rüşvete ağır cezalar gelmesi gerekiyor. Herkes ne koparırsa kar sayıyor ülkede artık tüm sektörlerde bunun durması gerekiyor. Ne zaman el atacaksınız ? 3 liralık üretimi olan şeye aracılarla birlikte neden 30 lira ödüyoruz.

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Adem Erden:

çok geç kalınmış bir karar

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yaşar :

HERKES Bİ YOLUNU BULUR

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Erdem Sen:

gemiyi alan üskadari gecti..

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Seyhun Aslan:

yani thy mudurleri 1 milyon tl Maas alamiyacakmi ???

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KILIÇ ASLAN:

Memlekette çalışacak adam kalmadığı için zaten aynı kişiler 3-5 işi birden yapıp hepsinden ayrı ayrı maaş almak zorunda. Sabahtan akşama kadar çalışan asgari ücretli 17bine çalışıp hafta sonu ek iş arar. Bunlar ayda yılda bir giderse gider 2 saat sohbet eder ama 100 bin TL sınır getirilir. Çok güzel gelişme.

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Turan Şahin:

neden hemen yürürlüğe girmiyor,ocak 2025 miş,geç kalınmış karar,yiyin beyler yiyin

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Paralar 3 renkli olmalı.

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Vll. Murat:

halihazırda alanlar ne olacak ?? bu yeni görevlendirilen için geçerli eskiler ne olacak

6
0
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Ömer Can:

3-4-5 maaş alanlar yıl sonuna kadar alacak ama gelen zamlar aynı gece başlar ne ala memleket

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