26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
26 Temmuz tarihinde televizyonda hangi programlar var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV ve NOW kanallarının yayın akışlarına dair bilgilerin yer aldığı haber, izleyicilere gün içinde hangi programları izleyebilecekleri konusunda bilgi veriyor.
26 Temmuz Çarşamba günü televizyon programı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show ve diğer kanallardaki yayın akışı, hangi dizilerin ve filmlerin ekrana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın saatleri ve yeni bölüm bilgileri ile birlikte bu akşam televizyonda hangi programların olacağı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Görevimiz Tatil
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Pi'nin Yaşamı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Password
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Turist
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Kolonya Cumhuriyeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye