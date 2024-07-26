26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW

26 Temmuz Çarşamba günü televizyon programı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show ve diğer kanallardaki yayın akışı, hangi dizilerin ve filmlerin ekrana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın saatleri ve yeni bölüm bilgileri ile birlikte bu akşam televizyonda hangi programların olacağı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.15 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Pi'nin Yaşamı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Turist

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Kolonya Cumhuriyeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye