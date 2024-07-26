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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 26 Temmuz bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Bugün hangi maç var? Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçları

02:00 Corinthians - Gremio (Spor Smart)

15:00 Werder Bremen - Sheffield W.

15:00 Celta Vigo - Gil Vicente

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

18:00 Nürnberg - Juventus

20:00 Essen - Bayer Leverkusen

21:30 Bolton - Fiorentina

23:00 Sevilla - Al Ittihad

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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