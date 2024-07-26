BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçları

02:00 Corinthians - Gremio (Spor Smart)

15:00 Werder Bremen - Sheffield W.

15:00 Celta Vigo - Gil Vicente

18:00 Nürnberg - Juventus

20:00 Essen - Bayer Leverkusen

21:30 Bolton - Fiorentina

23:00 Sevilla - Al Ittihad