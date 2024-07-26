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Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

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Kamuda tasarrufun artırılması maksadıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 km'nin üzerinde menzile sahip hibrit araçlar için ÖTV indirimi yapıldı. Tüm Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamıyor. BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di.

Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) teşviği sağlanacak.

ÖTV ORANI YÜZDE 30 İLE 70 ARASINDA DEĞİŞECEK

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

Buna göre;

  • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,
  • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

HANGİ OTOMOBİLLER BU KAPSAMA GİRİYOR?

Tüm Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamıyor. BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di.

FİYATLAR NE KADAR DÜŞECEK?

BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı belli olmadığı için hesaplama yapılamasa da en çok indirimi BYD'nin alacağı belli oluyor. Türkiye'ye dev yatırımı duyuran BYD'nin ilan sitelerinde sıfır kilometre olanlarının 2 milyon 150 bin liradan satışa çıkıyor. Bayilerin de bu fiyatı vereceği örneğiyle yola çıkılırsa yeni fiyatının 1 milyon 320 bin lira civarlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre BMW X1 xDrive30e'nin fiyatının 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor. DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Bmw ÖTV Otomobil Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

1gerceklerinsesi:

Ne diyosun dayı daha elektrikli bisiklet alamıyoruz. Hatta yemin ederim bisiklet de alamadım kaykay aldım spora gidip gelirken 60 tl dolmuş parası vermemek için. 33 yaşında adamım kaykaya biniyorum. 33 yaşındaki adama kaykay kaydırdınız helal olsun

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Serkan Kaplan:

merak etme kayan kayana memlekette.

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Turgut Aydoğdu:

Olsun sağlıklı yaşam için kendini avutursun.

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Nuri Aga:

Bu haberle galiba şaka yapıyorsunuz bize. Saydığınız bu otomobiller den Türkiye 'de kaç tane var

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KILIÇ ASLAN:

Türkiyede olmadığı gelmeyeceği anlamına gelmezki. Örneğin hepimizin bildiği Renaultun da plug-in aracı var ama Türkiyeye gelmiyordu. Bu vesile ile benzer pluginlerin gelmesi bizim için kötü mü olur ? Elektrikliyi müstakil evim olmadıkça almam mesela ama plugin öyle değil.

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Kırmızı araba varmış aralarında. Bu iyi bir gelişmeye benziyor ?

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Muzaffer Atilla:

İstanbul da toplu taşımaya sürekli zam geliyor, ÖTV indirimi yapılsa bile araba alamıyoruz. Köprülerden yaya geçişine izin versinler de artık her yere yürüyerek gitmeye başlayacağım tıpkı eski çağlardaki gibi :). İnsanlar neredeyse ışınlanmayı keşfedecekler biz de galiba yakında dikdörtgen tekerlekli at arabalarıyla yolculuk yapmaya başlayacağız. Bari toplu taşıma ücretsiz olsun. Halka hizmet olsun. Halk partisi dediler hiç haklın yanında olmadılar :)

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Erkan Can :

1,3 mio na byd satsınlar ülkede,millet kapısında yatar bayilerin..ve dakat şuan aracın 2. eli 2.4 mio tl,sen sıfırını bu fiyata satmaya baslarsan 2. el piyasası ne hale gelecek ?

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