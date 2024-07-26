Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı. Filenin Sultanları'nın ilk açıklanan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldı. İlk kadroda bulunan Şenoğlu'nun yerine, teknik ekibin son değerlendirmeleri sonucunda İlkin Aydın dahil edildi. Peki, Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi?

TUĞBA ŞENOĞLU NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

Filenin Sultanları'nın ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya