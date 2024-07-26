UEFA Ülke puanı sıralaması son durum || Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralamasında birinci sırada İngiltere yer alıyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki, Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM

2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.200'e yükseldi. Güncel sıralama şu şekilde;

1- İNGİLTERE 89.160

2- iTALYA 79.106

3- İSPANYA 73. 989

4- ALMANYA 71.660

5- FRANSA 57.736

6- HOLLANDA 53.900

7- PORTEKİZ 48.416

8- BELÇİKA 42.400

9 - TÜRKİYE 34.200

10- ÇEK CUMHURİYETİ 34.150

25 TEMMUZ MAÇ SKORLARI

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ruzomberok-Trabzonspor: 0-2

Ajax-Vojvodina: 1-0

Kilmarnock-Cercle Brugge: 1-1

Braga-M.Petah Tikva: 2-0

Wisla Krakow-Rapid Wien: 1-2

Molde-Silkeborg: 3-1

Corvinul-Rijeka: 0-0

Sheriff-Elfsborg: 0-1

Panathinaikos-Botev Plovdiv: 2-1