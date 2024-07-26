Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Sivil havacılıktan artan sefer iptalleri ve uçak rötarları son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken krizin sebeplerinden birinin maaşlarının artırılmasını talep eden hava trafik kontrolörlerinin "inisiyatif almadan çalışma" sistemine geçmeleri olduğu öğrenildi.

MKYK TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

AK Parti'nin salı günkü MKYK toplantısında da gündeme gelen ve "şantaj" olarak değerlendirilen gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da küplere bindirdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın kurmaylarına talimat vererek "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Türkiye gazetesindeki habere göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos'a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada "Tüm Avrupa'da maliyetler hava trafik kontrolörleri üzerinden artırılıyor. Hava trafik kontrolörlerimizin mesleki şartlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları konusundaki yıllardır süregelen problemlerin çözümüne yönelik talepler, devletimizin bütçesine bir yük getirmeksizin (sıfır), hazinemize ek vergi gelirleri sağlayacaktır. Bu talepler, bazı yasalarda yapılabilecek birkaç basit düzenleme ile çok kolay bir şekilde karşılanabilir niteliktedir" denildi.