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Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Isparta, Burdur ve İzmir'de sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya'nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, İzmir'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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