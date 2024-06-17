Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik erken seçim kararı, piyasalarda olumsuz etkiler yaratırken Paris, Avrupa'nın en büyük borsası ünvanını Londra'ya kaptırdı. Fransız bankacılık sektörü de bu durumdan olumsuz etkilendi. Peki, Fransa'da erken seçim mi olacak? Fransa neden erken seçime gitti?

FRANSA'DA ERKEN SEÇİM Mİ OLACAK?

Macron'un sürpriz erken seçim kararı, ülkenin risk priminin de yükselmesine neden olurken bu durum özellikle Fransız bankacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

FRANSA NEDEN ERKEN SEÇİME GİTTİ?

Ülkede erken seçimlerin yol açtığı siyasi belirsizlik ortamında, Fransız hisse senedi piyasasının göstergesi niteliğindeki CAC 40 endeksi, yüzde 6'dan fazla değer kaybı ile 2002'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.