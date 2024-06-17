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Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı turizm beldeleri için harekete geçiyor. Yaz döneminde başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere eğlence mekanları, yat turizmi, beach clupların yanı sıra otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirecek olan ekipler, hasılat tespitleri yapacak ve günübirlik konut kiralamalarına ağırlık verecek. Hatırlanacağı üzere Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş ve denetimlerin sıkılaşacağını söylemişti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

"KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

YÜZLERCE DENETİM PERSONELİ TAKVİYESİ YAPILDI

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek. Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak. Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek. Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potansiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mehmet Şimşek Antalya İzmir Muğla Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

murtaza candurak:

hakkıyla denetlenirse ceza yemeyen pansiyon kalmaz

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Metin Yalcin:

Pansiyona kalana kadar, neler var neler ..

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Murat Celik:

hadi insallah

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Gökhan Eker:

vatandaştan ne kadar çok para çıkarsa ne kadar denetim yapılırsa o kadar fakirleşeceğiz çünkü toplanan paralar sarayın 1 imzası ile talan olacak ciner lere demirörenlere gidecek. Bu sistem değişmeden hepimizin tüm parasını da alsanız halkın ekonomisi düzelmeyecek.

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Metin Yalcin:

Hırsızı vatandaştan sayma onlar vatandaşın hakkını gasp ediyor, sapla samanı karıştırma ..

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Celil Gunes:

piknik kampları çok yüksek rakamlar alıyorlar denetleyin

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Onur null:

ülkenin%90 kayıt dışı görünürde vergiye tabi ler ama su altından binbir fırıldaklık dönüyo kendimden biliyorum

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Metin Yalcin:

Sahiller tam bir kazık yuvası, asıl problem kiralanan iş yerlerinde yıllık 30.000 euro olan yerin kirası resmiyette 60.000TL yıllık gösteriliyor, asıl hırsızlık mülk satış ve kiralamalarda, vergi daireleri mülkün rayiç olan geçek kira bedelini onaylamadan icra daireleri işlem yapmamalı tahliye kararı vermemeli ..

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Emrehan Ozgen:

Alacağınız parayı düşüneceğinize, ele geçirilmiş yerleri tespit edip ülke turizmine yakışacak şekilde, vatandaşının da özgürce kullanabileceği hale getirmeye konsantre olsanız iyi olur. Kıyılar rezalet işletmecilerin elinde. Onları temizleyin önce.

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