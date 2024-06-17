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Romanya- Ukrayna maçı ne zaman? Romanya- Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Romanya- Ukrayna maçı ne zaman? Romanya- Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda? Romanya ve Ukrayna arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Romanya- Ukrayna maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, EURO 2024 maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Bugün oynanacak olan Romanya- Ukrayna maçının saat kaçta oynanacağı aratılıyor. Peki, Romanya- Ukrayna maçı ne zaman? Romanya- Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA- UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Romanya - Ukrayna maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

Romanya- Ukrayna maçı ne zaman? Romanya- Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA- UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak. İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak verilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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